Юсупов: «Думал, поздравили с выходом в плей-офф, оказалось, вызвали в сборную»

Защитник «Зенита» Артур Юсупов был впервые был вызван в сборную России, но этот факт он осознал не сразу.

«Мы прилетели ночью из Лиона, и я сразу лег спать. Недавно проснулся, а у меня весь телефон в поздравлениях и звонках, прям разрывается. Думал, что все поздравляют с выходом в плей-офф Лиги чемпионов, а оказывается, в сборную вызвали.

Я спросонья сначала ничего не понял, а потом пригляделся и обрадовался. Два таких радостных события в один день, но, наверное, вызов в национальную команду на первом месте.

Это будет мой дебют в сборной России. До этого я попадал только в расширенный список и больше ни разу не вызывался. Поэтому я очень рад этому событию.

Если честно, еще до конца не успел осознать, что произошло», — рассказал Юсупов.