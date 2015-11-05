Мертезакер: «Против такой игры «Баварии» у нас не было шансов»

Защитник «Арсенала« Пер Мертезакер считает, что против столь сильной «Баварии» у его команды не было шансов на победу.

«Они забили быстрый мяч. Это помогло им войти в ритм. Мы были не так хороши, как дома. Против такой игры «Баварии» мы не могли ничего предпринять. Мы просто должны быть смелее», – считает Мертезакер.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Арсенал» закончился со счетом 5:1. «Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице группы F с девятью очками. «Арсенал» замыкает четверку с тремя очками в своем активе.