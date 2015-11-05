Моуринью: «Главная задача – выйти из группы, а с какого места – не важно»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал о настрое своей команды на матч с киевским «Динамо», а также о турнирных перспективах после победы в Лондоне.

«Для борьбы за выход из группы нам не обязательно было побеждать, поэтому счет 1:1 не стал бы трагедией. В таком случае две победы в оставшихся матчах автоматически принесли бы нам как минимум второе место. Однако с точки зрения психологии нам было важно правильно отреагировать на негативную ситуацию. В некоторых других матчах, несмотря на периоды хорошей игры, в сложные моменты команде не хватало сил, чтобы вернуться в игру.

Сегодня, пропустив за 15 минут до конца матча, мы сумели дать достойный ответ. Нашего соперника так же устраивала ничья, но все же он играл на победу. Наличие в запасе таких футболистов, как Азар и Педро, прибавляет команде уверенности, поскольку каждый знает, что они могут изменить ход встречи. Действуя с Оскаром и Виллианом на флангах, мы получаем одну игровую модель, тогда как с Азаром и Педро – совершенно другую.

Безусловно, для нас было крайне важно одержать победу, пропустив гол в заключительные минуты матча. В последние два-три дня я не раз обсуждал это с футболистами. Я говорил, что в сложные моменты нельзя опускать руки и необходимо сохранять веру в себя, что мы и продемонстрировали сегодня.

Теперь мы по-прежнему сохраняем шансы на первое место, однако на данный момент это не имеет особого значения. Главная наша задача – выйти из группы, а с какого места – не принципиально», – заявил Моуринью.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Динамо» закончился со счетом 2:1. Киевляне после четырех матчей располагаются на третьей строчке турнирной таблицы группы G с пятью очками в своем активе. «Челси» – на строчку выше с семью очками.