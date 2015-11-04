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  • Кокорин: «Если меня не выгонят, останусь в «Динамо» до конца сезона»

Кокорин: «Если меня не выгонят, останусь в «Динамо» до конца сезона»

4 ноября 2015, 22:51
6

Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин поделился своими планами на ближайшее будущее.

«В ближайших планах у меня уйти в отпуск через месяц. Отпуск очень долгожданный. Что касается моих планов в футбольной карьере, после закрытия летнего трансферного окна мы с руководством «Динамо» спокойно сели и обсудили мое будущее. Пришли к пониманию, что надо сосредоточиться на чемпионате России, а о разговоре про дальнейшую мою судьбу вернемся к зимнему перерыву. Из всех трансферных слухов, о которых я читал в последнее время, правдой оказалось только про «Арсенал». Они предлагали аренду. Все остальные упоминания – чистые слухи. Если меня вдруг не выгонят за что-нибудь, я останусь в «Динамо» до конца сезона», – рассказал Кокорин.

Трансферная стоимость российского нападающего согласно Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Кокорин Александр
Комментарии (6)
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rammax fcsm
1446666813
ДНИЩЕ...
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roman230582
1446668698
Аршавина им мало что ли было
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Legion-o
1446669489
Выгоните его пожалуйста!
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кошмарик
1446671414
еще играть и играть,а он уже мысленно в отпуске.. тьфу.. позорище
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Zeff
1446684366
Если выгонят, то никто и не подберёт.
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nemolod
1446703675
Арсенал уже получил горький опыт от трансфера краснщекого,отчего и соглашались только на аренду!,
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