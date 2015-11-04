Кокорин: «Если меня не выгонят, останусь в «Динамо» до конца сезона»

Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин поделился своими планами на ближайшее будущее.

«В ближайших планах у меня уйти в отпуск через месяц. Отпуск очень долгожданный. Что касается моих планов в футбольной карьере, после закрытия летнего трансферного окна мы с руководством «Динамо» спокойно сели и обсудили мое будущее. Пришли к пониманию, что надо сосредоточиться на чемпионате России, а о разговоре про дальнейшую мою судьбу вернемся к зимнему перерыву. Из всех трансферных слухов, о которых я читал в последнее время, правдой оказалось только про «Арсенал». Они предлагали аренду. Все остальные упоминания – чистые слухи. Если меня вдруг не выгонят за что-нибудь, я останусь в «Динамо» до конца сезона», – рассказал Кокорин.

Трансферная стоимость российского нападающего согласно Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.