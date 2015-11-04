Кокорин: «Дай бог, интерес «Арсенала» останется, и мы попробуем позже»

Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин рассказал о том, как он отнесся к тому, что этим летом ему не удалось перейти в лондонский «Арсенал».

«Я не то что не жалею, что переход не состоялся. Естественно, очень хочу попробовать себя и уехать в сильную лигу. Но тогда сложились тяжелые обстоятельства, и с «Арсеналом» мы реально не успевали. Но, дай бог, интерес останется, они никого не купят, кого хотели, может, попробуем позже. Если нет, будем садиться за стол переговоров и что-то думать», – сказал Кокорин.

Трансферная стоимость российского нападающего согласно Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.