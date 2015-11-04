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  • Кокорин: «Дай бог, интерес «Арсенала» останется, и мы попробуем позже»

Кокорин: «Дай бог, интерес «Арсенала» останется, и мы попробуем позже»

4 ноября 2015, 21:06
10

Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин рассказал о том, как он отнесся к тому, что этим летом ему не удалось перейти в лондонский «Арсенал».

«Я не то что не жалею, что переход не состоялся. Естественно, очень хочу попробовать себя и уехать в сильную лигу. Но тогда сложились тяжелые обстоятельства, и с «Арсеналом» мы реально не успевали. Но, дай бог, интерес останется, они никого не купят, кого хотели, может, попробуем позже. Если нет, будем садиться за стол переговоров и что-то думать», – сказал Кокорин.

Трансферная стоимость российского нападающего согласно Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Арсенал Кокорин Александр
Комментарии (10)
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CSKA471
1446660914
И сядем за стол переговоров с Тосно
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Mi6
1446661495
Это он про тульский...
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edw7777
1446661582
Трудиться надо, батенька, а не номер на поле отбывать за безумные деньги.
Ответить
Ele13
1446662114
Не думаю, что Асенал интересовался им, но шумиху вокруг этого слуха разлили немалую.
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джон базелон
1446663826
Из самого талантливого игрока РФПЛ,превратился в самого деревянного!!Как стал получать такие деньги,играть вообще перестал!
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Александр Пистолетов
1446664524
Правильно, что не пошёл! На лавочке бы там сидел, шнурки гладил, всю карьеру бы загубил, как Аршавин
Ответить
HardPony
1446665643
кому ты нужен кривоногий
Ответить
makovei
1446674707
ленивое чмо
Ответить
Legion-o
1446710707
кокорин… А кто это?
Ответить
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