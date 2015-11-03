Билялетдинов: «Появление моего сына в «Рубине» – пожелание Минниханова»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов подтвердил, что его сын Динияр Билялетдинов не стремился переходить в «Рубин», и может уйти в зарубежный клуб.

– Появление моего сына в «Рубине» – пожелание главы Татарстана Рустама Минниханова. Он высказывал свое желание неоднократно. И даже пришлось ускорить этот процесс, ведь у Динияра был еще год контракта со «Спартаком». Но пожелание президента республики – это, можно сказать, приказ. Удалось договориться с красно-белыми, и Динияр оказался в «Рубине». Сказать, что он рвался в Казань – неправильно. У него своя голова на плечах, он знает, что делать. У него летом был рабочий вариант за границей. Уезжать не стал. Во-первых, материальный фактор. Во-вторых, просьба не чужого человека, главного тренера, сыграла свою роль. Но сейчас он попал в такую ситуацию, в которой элемент недоверия к нему присутствует. Ведь он забил два мяча и был лучшим бомбардиром, как это странно не звучит. Пока его Кузьмин и Каннуников не догнали. Но почему-то сегодня сын не имеет места на поле. Это все просчитывается.

– Если не секрет, что за иностранный клуб интересовался?

– Не стану говорить, потому что с ним переговоры еще не закончились. А трансферные дела очень тонкие. Очень много разных моментов.