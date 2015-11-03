Игрокам «Волги» выплатили часть задолженности по зарплатам

Руководство нижегородской «Волги» выплатило часть задолженности по зарплатам сотрудникам и игрокам клуба.

«Персоналу клуба погасили все долги по сентябрь. Футболистам тоже выплатили часть задолженности», – сообщил источник.

Ранее главный тренер «Волги» Андрей Талалаев в открытом письме к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву попросил помочь клубу погасить долги.

«Волга» завершила первый круг первенства ФНЛ на 11-м месте. Нижегородский клуб постоянно проигрывает с 16-го тура.