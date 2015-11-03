Канделаки: «Матч ТВ» очень хорошо стартовал»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки довольна дебютом нового федерального канала.

«Матч ТВ» стартовал очень хорошо с точки зрения показателей в целевой аудитории по Москве. Доля аудитории за сутки М25-59 составила 6,1%. Я понимаю, что это только старт – не каждый день федеральный канал запускается. Тем не менее, #МатчТВ привлекал внимание аудитории на протяжении всего дня, начиная с 8:45 утра и до 24:00 – шоу прямого эфира в студии #ВсенаМатч! (даже в условиях непростого информационного поля, связанного с национальным трауром). Большую половину того, что мы для вас подготовили на первый день вещания, мы вчера убрали из эфира, потому что не могли себе позволить ошибиться в интонации.

Очень хорошо и заметно выше средних прошли основные трансляции дня – даже баскетбол Лига ВТБ (доля 4,1%!), который обычно проходит с долей аудитории существенно ниже средней. Стало понятно, что баскетбол можно смотреть, если не забывать про человеческие эмоции в кадре.

С 16:00 аудитория очень хорошо перетекала и накапливалась от хоккея дерби «Динамо» Мск – «Спартак» Мск с долей 6,4%, далее на футбол матч 14-го тура РФПЛ «Спартак» – «Урал» (рейтинг 4,9 доля 12,75!!!) и далее на Формулу-1 с долей 8,2%», – поделилась Канделаки в Instagram.