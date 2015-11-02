Кобелев: «Нам усилить атаку нечем»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал поражение в матче 14-го тура против «Ростова» (0:1).

«Надо разделить игру на две составляющие: до и после удаления. Мы знали, что «Ростов“ играет очень компактно вторым номером, хорошо выбегает в атаку. Мы не должны были давать им разбежаться. Мяч, забитый «Ростовом“ со стандартного положения, произошел из-за ошибок защитников, которые должны были разбирать игроков. Но местами, особенно в первом тайме, когда играли в равных составах, игра мне понравилась. Плохо, что у нас нет остроты впереди. И еще мы никак не можем сыграть одним составом хотя бы две игры подряд, а это очень важно. Те же Дьяков и Губочан не в оптимальных кондициях», – говорит Кобелев.

По мнению наставника, «Динамо» испытывает недостаток атакующих футболистов.

«Нам не хватает остроты впереди, не хватает креативного игрока, который мог бы принять, создать, отдать. Если «Ростов“ выпускает нападающего вместо нападающего, то нам усилить атаку нечем. Как бы то ни было, мне уже видно, к чему мы должны стремиться. Нам надо перестроить психологию. Если хотим играть первым номером и контролировать мяч, то нужно предвосхищать события и предугадывать действия соперника».