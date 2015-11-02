Гард – тренер «Астон Виллы»

Бывший главный тренер «Лиона» Реми Гард стал наставником «Астон Виллы».

Француз подписал с клубом соглашение, рассчитанное до 2019 года.

"Это невероятно большая честь для меня - стать главным тренером столь прославленного футбольного клуба. У руководства "Астон Виллы" амбициозные планы, и я рад, что они обратились ко мне, чтобы я помог им их реализовать", - прокомментировал Гард это событие.

Специалист пришел на смену Тиму Шервуду, под руководством которого бирмингемцы провалили начало сезона: команда имеет лишь четыре очка при одной победе после десяти матчей и занимает последнюю строчку в таблице АПЛ.

Гард руководил «Лионом» с 2011 года по 2014. «Астон Вилла» станет вторым клубом, где он будет главным тренером.