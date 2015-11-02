Мутко: «Сборная и дальше будет играть в регионах»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал перенос матча Россия – Хорватия из Краснодара в Ростов-на-Дону.

«В Краснодаре сыграть было нереально. И Краснодару надо дать отдохнуть от нас. 12-го сыграет молодежка, 14-го сыграет главная команда, а если еще и 17-го играть – ну зачем? Ростов-на-Дону – хороший футбольный город, там хороший стадион. Сейчас ФИФА проверяла там газон в преддверии чемпионата мира, и они сказали – шикарный стадион. Прогноз посмотрели – +4+6 градусов тепла, мне кажется, это нормально.

Сборную показать и в Ростове, и Краснодаре будет хорошо. И дальше тоже будем играть в регионах. Сейчас начнем стадионы открывать и будем это делать матчами сборной», – заявил Мутко.