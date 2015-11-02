«Астон Вилла» представит Гарда во вторник

«Астон Вилла» и экс-тренер «Лиона» Реми Гард согласовали условия контракта. Французский специалист подпишет соглашение до окончания сезона с возможностью продления на два года. Бирмингемцы представят нового наставника во вторник.

25 октября «Астон Вилла» уволила Тима Шервуда с поста главного тренера. Сегодня команда проведет матч 11-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» на выезде.

Отметим, для Гарда это будет первый тренерский опыт за пределами Франции. Специалист с 2003 года работал на различных должностях в «Лионе», а с 2011 по 2014 годы был главным тренером первой команды.