Дзичковский: «Урал» выглядит грозно по сравнению с таким «Спартаком»

Известный спортивный журналист Евгений Дзичковский дал эксклюзивный комментарий «Бомбардиру», рассказав о том, как он видит текущую ситуацию в чемпионате страны и на что способен сегодняшний «Спартак».

– Какие у вас ощущения перед матчем «Спартак» – «Урал»? «Спартак» идет сейчас нестабильно. Можете дать прогноз?

– «Спартак» в данный момент просто неизвестен. Мы смотрим в стартовый протокол, видим фамилию Кутепова, который когда-то играл один раз, на замену выходил при Якине. Есть Зуев, Давыдов. «Урал» выглядит грозно по сравнению с таким «Спартаком». Но «Спартак» снова без особо грозных имен будет что-то нам доказывать. У «Спартака» все матчи в этом сезоне – попытка кому-то что-то доказать.

– В чем феномен тренера «Урала» Вадима Скрипченко? Он принял команду, когда она была внизу, а сейчас команда идет практически в середине таблицы.

– Скрипченко мы узнаем после первого межсезонья. Пока мы видим команду, которую готовил Гончаренко, команду, в которой есть Александр Ерохин. Вот две основных составляющих. Я бы на месте тренера сборной стал присматриваться к другим игрокам «Урала», например, Подберезкину. Это тоже залог успеха.

– «Спартак» сегодня выходит с тремя легионерами в составе. Наши топ-клубы начали отказываться от зарубежных игроков. Это совпадение или тенденция чемпионата?

– У «Спартака» это своя тенденция, которая не имеет ничего общего с чемпионатом. Отказ от легионеров – выбор в пользу более сильных игроков. Сказываются и травмы. В «Спартаке» есть кому играть.

– Аленичев сможет вывести «Спартак» в еврокубки?

– Если Аленичев наладит что-то в этой команде, то «Спартак» попадет в Европу. Но я думаю, что даже сам тренер не имеет ответа на этот вопрос. Нынешний «Спартак» – это не еврокубковая команда. Если что-то изменится, тогда можно будет о чем-то говорить.

– Считаете ли вы, что ЦСКА может проиграть чемпионство только самому себе, потому что соперники стабильно теряют очки?

– «Зенит» явно находится в яме. Но как только «Зенит» выберется из этой ямы, а ЦСКА в нее неминуемо попадет, то там все заострится. Поэтому пока рано о чем-то говорить.

– А что можете сказать по «Локомотиву»?

– «Локомотив» – это команда-загадка. Никто не может понять, тренерские у «Локомотива» успехи или кадровые. Как только мы это поймем, тогда все сразу и прояснится.