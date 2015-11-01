Карпин наградил игроков «Торпедо» двумя выходными

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин дал игрокам команды два выходных дня после того, как они выиграли у «Луча-Энергии» со счетом 1:0 в матче 19-го тура первенства ФНЛ.

«Для меня матч был принципиальнее, чем для других ребят: я же начинал прошлый сезон во Владивостоке. А вообще, против «Луча» мои команды всегда играют успешно. Хорошо, что партнeры услышали и меня, и друг друга. Теперь игру надо забыть и двигаться дальше. А Валерий Георгиевич поблагодарил в раздевалке и дал два выходных. – сказал футболист «Торпедо» Сергей Мирошниченко.