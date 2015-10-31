Бенитес: «Травмированным будет непросто отвоевать места в составе у новичков»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал игру своих подопечных в победном матче десятого тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (3:1).

«Мы провели еще один хороший первый тайм: хорошо начали, дважды забили. Но во второй половине расслабились и стали хуже контролировать мяч. Сегодня мы были хороши только в первом тайме», – говорит Бенитес.

Наставник похвалил новичков команды.

«Хорошо сыграли новички. Хесе, Васкес и Каземиро помогают добывать очки, и травмированным будет непросто вернуть себе место в составе. Такая конкуренция поможет нам побеждать. Футболисты должны продемонстрировать, на что они способны на поле – это единственный верный путь. Я доволен тем, как прогрессирует Хесе».

Также испанец рассказал о состоянии травмированных.

«Пепе уже тренируется, скоро сможет играть Рамос. Остальные продолжают восстановление, и их состояние мы оценим в понедельник. Хамес, Бензема и Арбелоа могут успеть вернуться в строй к игре против «ПСЖ». Но нужно будет понять, готовы ли они играть на таком уровне».