Лодыгин: «Хотелось, чтобы юбилейная игра принесла положительные эмоции»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин после игры с «Мордовией» (0:0) поделился эмоциями от проведенного матча. Отметим, что данная встреча стала 100-й для россиянина под знаменами петербургской команды.

– Матч с «Мордовией» стал для вас сотым за «Зенит». Мяч на память забрали?

– Нет. Честно скажу, ждал, что 100-й матч сложится иначе. Что он будет более радостным и эмоциональным. Не говоря о паузе, когда я не играл. Каждый матч для нас игроков – своя история. Иногда эти 90 минут – незабываемы. Конечно, я очень рад, что сыграл за «Зенит» 100 матчей. Но это не очень большая цифра. Буду стараться, чтобы она становилась больше и больше. Естественно, хотелось, чтобы и эта юбилейная игра принесла положительные эмоции. Так было бы в случае победы, а еще лучше – крупной. Но вышло иначе. Да, сыграл на ноль, но моментов у соперника в принципе не оказалось.