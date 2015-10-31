Слуцкий: «Простых очков не бывает, тем более в нашем графике»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 14-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:0).



– Довольно простые три очка?



– Простого ничего не бывает, тем более в нашем графике. Основная задача – заставлять самих себя, потому что явно состояние не самое лучшее. Мы пытаемся варьировать состав с учетом большого количества матчей. И в кубковом матче пытались это делать. Но в целом победа, на мой взгляд, убедительная и при качественной игре.



– Вы очень эмоционально вели себя в первом тайме, в том числе в адрес судьи. С чем это было связано?



– Было очень много простых потерь у нас. А что касается арбитра, там действительно пришлось и Вернблума менять… Я его не оправдываю ни в коем случае. Но почти любая борьба, которая шла за верховые мячи, велась с локтями. Большое количество фолов, на мой взгляд, пропускалось. Но это текущие эмоции. Нельзя сказать, что это как-то на что-то повлияло, – сказал Слуцкий