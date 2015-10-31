Слуцкий: «Состояние у ЦСКА не самое лучшее»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с «Уфой» (2:0). По словам 44-летнего специалиста, он пытается варьировать состав с учетом большого количества матчей.



«Простого ничего не бывает, тем более в нашем графике. Основная задача – заставлять самих себя. Состояние не самое лучшее. На мой взгляд, сегодня мы одержали убедительную победу при качественной игре», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».