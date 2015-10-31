Класи: «Саутгемптон» может улучшить прошлогодний результат»

Полузащитник «Саутгемптона» Йорди Класи поделился мнением о перспективах своей команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. По словам футболиста, «святые» смогут улучшить прошлогодний результат.



«Надеюсь, мы сможем улучшить наш прошлогодний результат. Хотя это будет сложно, так как в минувшей кампании команда проделала отличную работу и заняла 7-е место. Выше подняться непросто, так как у нас в соперниках много сильных команд. Однако я думаю, мы способны на сей раз выступить еще лучше или, как минимум, не хуже, чем в том сезоне», — сказал Класи.

После десяти туров чемпионата Англии «Саутгемптон», набрав 14 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.