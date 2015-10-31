РФПЛ. ЦСКА не оставил шансов «Уфе»

В матче 14-го тура чемпионата России московский ЦСКА в родных стенах уверенно победил «Уфу» – 2:0. В составе победителей голами отметились Сергей Игнашевич (с пенальти), а также Зоран Тошич.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

ЦСКА (Москва) – Уфа (Уфа) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Игнашевич, 21 (с пенальти); 2:0 – Тошич, 63.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, Фернандес, Вернблум (Головин, 86), Дзагоев, Тошич, Муса, Панченко (Б. Натхо, 62), Думбия (Миланов, 46).

Уфа: Нарубин, Аликин, Сухов, Никитин, Кацалапов, Пауревич (Верховцов, 9), Зинченко, Стоцкий, Игбун (Пурье, 46), Карлос, Кротов (Сафрониди, 59).

Предупреждения: Вернблум, 20; Аликин, 20.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

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