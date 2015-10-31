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Гилерме: «Нужно учиться писать по-русски, а я лентяй»

31 октября 2015, 01:15
6

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о том, как он получает российское гражданство.

«Получение гражданства России – это очень сложная задача! Все началось года три назад, когда сделал вид на жительство. Сделал неправильно. Пришлось отменять, начинать все заново. Со второй попытки получилось. Прошел год, стал заниматься паспортом. Все делал сам, ходил везде, стоял в очередях».

Также футболисту пришлось сдать экзамен по русскому языку.

«Потом сдавал экзамен по русскому языку: там надо читать и писать. Тебе дают текст, а ты потом письменно отвечаешь на вопросы по его содержанию. Читать мне проще. Например, новости на русском спокойно понимаю. А вот писать уже сложнее. Этому надо еще учиться и учиться, а я лентяй. Но с экзаменом справился, хотя и сделал несколько ошибок».

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (6)
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Alek7183
1446267681
Хм, не просто дали а сам получает-необычно, Гильерме вызывает некоторое уважение.
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Gazza
1446275271
Поучись у Роя Джонса.
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nemolod
1446276887
Пусть проучится год с первоклашками в обычной средней школе-там его научат не просто писать без ошибок, но еще и красиво,а он за это детишек поучит в футбол играть!
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BorisoW
1446299746
Сложно только у Депардье и Джонса,остальным раз плюнуть...
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Антибиотик
1446364005
Гиля уже хорошо говорит по-русски, а учиться писать ещё успеет.
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