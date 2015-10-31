Гилерме: «Нужно учиться писать по-русски, а я лентяй»

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о том, как он получает российское гражданство.

«Получение гражданства России – это очень сложная задача! Все началось года три назад, когда сделал вид на жительство. Сделал неправильно. Пришлось отменять, начинать все заново. Со второй попытки получилось. Прошел год, стал заниматься паспортом. Все делал сам, ходил везде, стоял в очередях».

Также футболисту пришлось сдать экзамен по русскому языку.

«Потом сдавал экзамен по русскому языку: там надо читать и писать. Тебе дают текст, а ты потом письменно отвечаешь на вопросы по его содержанию. Читать мне проще. Например, новости на русском спокойно понимаю. А вот писать уже сложнее. Этому надо еще учиться и учиться, а я лентяй. Но с экзаменом справился, хотя и сделал несколько ошибок».