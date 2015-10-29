ЦСКА ведет переговоры с «Ромой» по трансферу Думбия

ЦСКА и «Рома» ведут переговоры по трансферу нападающего Сейду Думбия. Армейцы хотят продлить аренду ивуарийца до конца этого сезона.

Напомним, летом ЦСКА арендовал Думбия до конца 2015 года. По условиям сделки, армейцы могут продлить аренду по взаимному согласию сторон. Форвард не входит в планы «Ромы» в этом сезоне, поэтому ожидается, что в ближайшее время стороны достигнут согласия по этому вопросу.

Контракт Думбия в «Роме» истекает летом 2019 года. Сам футболист не хочет возвращаться в Италию.