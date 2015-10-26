Витиньо не хочет возвращаться в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Витиньо, выступающий на правах аренды за бразильский «Интернасионал», заявил, что хотел бы продолжить свои выступления на родине.

«Я не в курсе переговоров между клубами, но «Интернасьонал» обговаривает этот вопрос с моим агентом и ЦСКА. Многое еще предстоит обсудить, но я хочу играть в «Интернасьонале» и в 2016 году», - сказал бразилец.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Витиньо принял участие в 28 матчах, в которых забил шесть голов. Согласно, арендному договору 22-летний футболист должен вернуться в расположение ЦСКА в январе 2016 года.