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Витиньо не хочет возвращаться в ЦСКА

26 октября 2015, 17:53
16

Полузащитник московского ЦСКА Витиньо, выступающий на правах аренды за бразильский «Интернасионал», заявил, что хотел бы продолжить свои выступления на родине.

«Я не в курсе переговоров между клубами, но «Интернасьонал» обговаривает этот вопрос с моим агентом и ЦСКА. Многое еще предстоит обсудить, но я хочу играть в «Интернасьонале» и в 2016 году», - сказал бразилец.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Витиньо принял участие в 28 матчах, в которых забил шесть голов. Согласно, арендному договору 22-летний футболист должен вернуться в расположение ЦСКА в январе 2016 года.

Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига ЦСКА Интернасьонал Витиньо
Комментарии (16)
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CSKA №1
1445872684
Он бездарь и лентяй!Пусть остается там.
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alladin13
1445873549
Пусть выкупают, посмотрим как запоёт он на бразильские тугрики!
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астраханец
1445878519
Это ужасный провал армейской селекции. Им лучше не возвращать Витю
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Cobold
1445883203
Да Витька не особо жаждут увидеть...
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plusnindimon
1445891296
Ну и правильно, все равно ничего не добьется в этом клубе
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EVM
1445894070
В родной и теплой Бразилии ему комфортней.
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