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    «Терек» - ЦСКА. Онлайн-трансляция

    Московский ЦСКА уверенно лидирует в чемпионате России. Подшефные Леонида Слуцкого не потерпели в лиге еще ни одного поражения и точно не захотят оступаться в матче "Тереком". Однако грозненцы - тот еще крепкий орешек. Ведомые Рашидом Рахимовым футболисты в нынешнем сезоне лишь раз терпели фиаско и сделают все, чтобы дать бой лидеру Премьер-лиги.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Терек" - ЦСКА. Комментатор - Владислав Журин. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      leva200683 25 октября 2015, 16:23

      желаю тереку удачи надо победить а не слитвать

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