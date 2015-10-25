«Терек» - ЦСКА. Онлайн-трансляция

Московский ЦСКА уверенно лидирует в чемпионате России. Подшефные Леонида Слуцкого не потерпели в лиге еще ни одного поражения и точно не захотят оступаться в матче "Тереком". Однако грозненцы - тот еще крепкий орешек. Ведомые Рашидом Рахимовым футболисты в нынешнем сезоне лишь раз терпели фиаско и сделают все, чтобы дать бой лидеру Премьер-лиги.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Терек" - ЦСКА. Комментатор - Владислав Журин. Начало в 19:00. Не пропустите!