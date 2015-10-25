Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Терек» – ЦСКА. Онлайн-трансляция

    Московский ЦСКА уверенно лидирует в чемпионате России. Подшефные Леонида Слуцкого не потерпели в лиге еще ни одного поражения и точно не захотят оступаться в матче «Тереком». Однако грозненцы – тот еще крепкий орешек. Ведомые Рашидом Рахимовым футболисты в нынешнем сезоне лишь раз терпели фиаско и сделают все, чтобы дать бой лидеру Премьер-лиги.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Терек» – ЦСКА. Комментатор – Владислав Журин. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 18:40
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    leva200683
    1445779424
    желаю тереку удачи надо победить а не слитвать
    Ответить
    ologreds
    1694996931
    numo446427
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+