Варан: «Во Франции все решат мелочи»

Защитник «Реала« Рафаэль Варан считает, что в предстоящей встрече третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» стоит сделать акцент на владении мячом. От этого буде зависеть и результат.

«Нужно начать игру с жаждой победы, атаковать как можно острее. Это очень большой матч, в котором не может быть фаворита, а решат все наверняка мелочи. Надо постараться сократить количество ошибок до минимума.

Наша задача – выход в 1/8 финала. Если мы займем первое место в группе, то будет вообще замечательно. Матч точно будет интересным. «ПСЖ» любит владеть мячом, но то же можно сказать и о нас. Важно будет контролировать ход матча.

Мы всегда играем на победу, забиваем много мячей и регулярно выигрываем. Это наша философия. У всех свое мнение по любому поводу, но меня сейчас интересует исключительно поединок с парижанами. У нас атакующий стиль игры, и это должно помочь нам добиться здесь положительного результата», – признался Варан.

Напомним, что матч «ПСЖ» – «Реал» состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.