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    «Ростов» - «Мордовия». Все голы

    В матче 12-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Мордовию» со счетом 3:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Нахушев, 16;

    1:1 – Рыков, 23;

    1:2 – Мухаметшин, 57;

    2:2 – Азмун, 82;

    3:2 – Бухаров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2015 22:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 20 октября 2015, 09:27

      Ростов вообще мёртвый

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Muhametshin 20 октября 2015, 13:44

      Мёртвые не бывают на 4 месте при том что денег нет( нам бы бюджет зенита и ростов- чемпион

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      Рейтинг: +21

      Эрзя 20 октября 2015, 08:35

      Ну вот.. другое дело)

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      Рейтинг: +21

      Эрзя 19 октября 2015, 22:55

      Где гол Мухаметшина???

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