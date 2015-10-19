«Ростов» - «Мордовия». Все голы

Ростов вообще мёртвый
В матче 12-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Мордовию» со счетом 3:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Нахушев, 16;
1:1 – Рыков, 23;
1:2 – Мухаметшин, 57;
2:2 – Азмун, 82;
3:2 – Бухаров.
В матче 12-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Мордовию» со счетом 3:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Нахушев, 16;
1:1 – Рыков, 23;
1:2 – Мухаметшин, 57;
2:2 – Азмун, 82;
3:2 – Бухаров.
Ростов вообще мёртвый
Мёртвые не бывают на 4 месте при том что денег нет( нам бы бюджет зенита и ростов- чемпион
Ну вот.. другое дело)
Где гол Мухаметшина???