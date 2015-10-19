«Ростов» - «Мордовия». Все голы

В матче 12-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Мордовию» со счетом 3:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

1:0 – Нахушев, 16;

1:1 – Рыков, 23;

1:2 – Мухаметшин, 57;

2:2 – Азмун, 82;

3:2 – Бухаров.