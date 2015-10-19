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    РФПЛ. «Ростов» вырвал победу у «Мордовии»

    В матче 12-го тура РФПЛ «Ростов» переиграл «Мордовию» со счетом 3:2. На 16-ой минуте Нахушев поразил свои ворота, выведя "Ростов" вперед, а затем Рыков и Руслан Мухаметшин исправили ошибку одноклубника - 1:2. Но заключительная десятиминутка осталась за ростовчанами, которые сумели не только сравнять счет, но и добыть победу - отличились Азмун и Бухаров.

    Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Мордовия (Саранск) – 3:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Нахушев (в свои ворота), 16; 1:1 – Рыков, 23; 1:2 - Мухаметшин, 57; 2:2 - Азмун, 82; 3:2 - Бухаров.

    Ростов: Джанаев, Маргасов, Баштуш, Навас, Новосельцев, Нобоа, Могилевец, Полоз (Думбия, 66), Калачев (Ротенберг, 90), Байрамян (Азмун, 58), Бухаров

    Мордовия: Чебану, Нахушев, Тишкин, Дудиев (Игнатович, 90+1), Рыков, Фибел, Шипицын (Власов, 62), Самодин (Луценко, 63), Махмудов, Стеванович, Мухаметшин Р.

    Предупреждения: Фибел, 15; Стеванович, 17; Навас, 22; Нахушев, 54; Калачев, 89.

    Судья: Алексей Николаев

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    Турнирная таблица

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2015 20:50
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 октября 2015, 16:12

      Игра Ростова взбодрила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Djazzz 20 октября 2015, 11:26

      красавчики))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Стелс007 20 октября 2015, 09:45

      дог был

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 20 октября 2015, 09:17

      Мордва и классом выше и игрой сильнее почему проигрывает не пойму.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Muhametshin 20 октября 2015, 13:28

      Невезуха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      CSKA-MORDOVIA 20 октября 2015, 08:26

      Сколько можно вы заебааааали.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > CSKA-MORDOVIA 20 октября 2015, 10:43

      Кто?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 19 октября 2015, 23:58

      Бердыев очень классный тренер,его в сборную!!!

      2
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > KosSidFCZP 20 октября 2015, 09:49

      Слуцкий намного класснее!Факт!!!

      -1
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 19 октября 2015, 22:16

      Тренер Бердыев любую команду может вытащить из помойной ямы.
      Курбан Бекетовичу РЕСПЕКТ!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 19 октября 2015, 22:06

      Все-таки бердыев норм тренер=) Ростов обошел спартак и дышит в спину зениту=) Красавцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2015, 21:50

      Жаль Гордеева, тревожно за мордву.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 октября 2015, 21:31

      Ростовчане в своем "репертуаре"! Сначала создадут себе трудности, а потом стойко их преодолевают! Молодцы, что выложились и играли до финального свистка! С победой!

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