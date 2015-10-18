Ван Гаал: «Депай? Нужно уметь подстраиваться под философию игры»

Главный тренер "МЮ" Луи ван Гаал после матча с "Эвертоном" (3:0) рассказал о том, почему Мемфис Депай остался на скамейке запасных.

«Некоторые не могут адаптироваться к философии команды, но это невозможно предугадать. У того или иного игрока бывает много сильных качеств, которые нужно заставить работать на благо команды. Ранее такое случалось с Ди Марией и Фалькао, оба - отличные футболисты, но нужно уметь подстраиваться под игровую философию. Но речь идет не только о Мемфисе - о каждом новичке команды», - поделился мнением голландец.