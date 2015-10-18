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    Карлос Эдуардо: «Матч с «Ливерпулем» важен для каждого из нас»

    Полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо поделился эмоциями от победы на «Уфой» (3:1) в 12-м туре РФПЛ.

    - Карлос, каждую следующую игру команда выглядит все лучше?

    - Мне кажется, что да. Сегодня мы играли хорошо, играли сердцем. Мы были сильнее и чувствовали это.

    - Впереди «Ливерпуль», что думаешь?

    - Мы все ждем этого матча. Мы ждем именно футбола. Хотим этой большой игры. Это очень важный матч для нас. Для каждого игрока «Рубина» - это что-то особенное. «Ливерпуль» имеет в своем составе мировых звезд. Будет интересно.

    - У тебя там есть несколько знакомых?

    - Да. Там есть несколько бразильцев, и они на ведущих ролях — Лукас Лейва, Коутиньо. Всегда приятно играть с бразильцами, хоть в одной команде, хоть против.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.10.2015 06:23
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