Чалый утвержден главным тренером «Рубина»

Исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Валерий Чалый утвержден в роли постоянного наставника казанской команды.

Ранее сообщалось, что испанский специалист Пако Айстэрана может уже в скором времени занять позицию главного тренера клуба из столицы Татарстана. Еще одним претендентом на должность являлся наставник оренбургского "Газовика" Роберт Евдокимов.



После 11 туров Премьер-лиги "Рубин", набрав семь очков, занимает 13-е место в турнирной таблице. После отстваки Рината Билялетдинова казанцы под руководством Валерия Чалого в семи встречах одержали лишь одну победу.