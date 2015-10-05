Бенитес: «Бензема не нужно высказывать свои претензии через СМИ»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес ответил на слова нападающего команды Карима Бензема, который после матча с «Атлетико» (1:1) заявил, что сыт заменами по горло.

«Я отлично понимаю, что не каждый игрок согласен с тренерскими решениями, потому что футболисты не оценивают ситуацию в перспективе. У нас впереди еще много важных матчей, и мы должны подойти к ним в полной готовности и без усталости. Ротация состава всегда важна. А Бензема не нужно высказывать свои претензии через СМИ, ведь мы всегда можем поговорить лично», - прокомментировал Бенитес.