Думбия: «Дебют за «Рому» был худшим матчем в моей жизни»

Нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия рассказал о своем дебюте за «Рому» и причинах, по которым он не хочет возвращаться в Италию.

«Меня в первом же матче против «Пармы» освистали болельщики, мне было жутко неприятно! Люди не хотели понимать, что я только вернулся с Кубка Африки, неделю отдыхал и не был в нужной форме. Помню, в пятницу я прибыл в Москву, чтобы получить итальянскую визу и вылететь последним самолетом в Рим, потому что уже в воскресенье была игра! Я не был готов к ней, но что поделать, мне не оставили выбора.

Мы пообщались с главным тренером Руди Гарсией, и он все понял, просто на тот момент «Рома» была в кризисе, а здоровых нападающих не было. Он потом извинился за это, но после игры с «Пармой» я понял, что не останусь в Риме. Это был худший матч в моей жизни. Когда меня заменили на 85-й минуте, я хотел как можно быстрее уехать со стадиона домой», – поделился нападающий в интервью «Российской газете».