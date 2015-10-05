Мюллер: «Никто не будет дарить очки «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отметил сложности, с которыми столкнулась его команда в матче восьмого тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (5:1).

«Боруссия» высоко встречала нас, почти у самой центральной линии поля. Это осложнило нам привычную игру в короткий пас. Конечно, это большая победа для нас. Теперь мы имеем семь очков преимущества над ними. И то, как мы смогли добиться этой победы – определенный знак.

После паузы на игры национальных команд мы должны продолжать играть также. Никто не будет дарить нам очки просто так. Но для продолжения успеха у нас есть все. Мы сильны характером и все еще стремимся к победам», - заявил Мюллер.