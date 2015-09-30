Черевченко: «Готовы ли Денисов и Касаев играть, узнаем завтра»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко пообщался с прессой накануне матча Лиги Европы против «Шкендербеу». Наставник рассказал о состоянии Виталия Денисова и Алана Касаева, которые не доиграли матч РФПЛ с ЦСКА.

«Состояние нормальное. Готовы ли они играть, узнаем завтра», – говорит Черевченко.

Также специалист прокомментировал будущего соперника.

«Очень ровная команда, которая играет жестко и на грани фола. В составе есть быстрые игроки, молодые и опытные. Знаю, что их пообещали премировать за положительный результат в матче. Сегодня вечером донесем до ребят, что это за команда».

По мнению Черевченко, в еврокубках нет слабых команд.

«Могу сказать, что простых соперников в еврокубках нет. Посмотрите на результаты первого тура Лиги Европы. И кто мог предположить, что БАТЭ обыграет «Рому» в Лиге чемпионов?».

Матч «Локомотив» – «Шкендербеу» состоится в четверг 1 обктября.