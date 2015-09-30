Мюллер: «Выпьем пива на «Октоберфесте», но напиваться не будем»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал форму своего партнера по атаке Роберта Левандовски и предстоящий поединок Бундеслиги против «Боруссии» из Дортмунда.

«Кажется, Левандовски набрал хорошую форму. Если он будет и дальше так играть, то это будет хорошо для команды. От нас требуется только выводить его на ударную позицию и снабжать мячами. Мы должны быть единой командой, но нельзя отрицать, что Роберт находится в превосходной форме».

По словам Мюллера, команда собирается умеренно отметить традиционный немецкий праздник «Октоберфест».

«Мы точно не напьемся, мы никогда себе такого не позволяем, но получим удовольствие от вечера с одним или двумя бокалами пива. Игра с «Боруссией“ будет топовым матчем. Вся немецкая футбольная семья ждет воскресенья».