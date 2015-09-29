Лига чемпионов. «Барселона» одолела «Байер», БАТЭ оказался сильнее «Ромы»

В матче второго тура Лиги чемпионов «Барселона» дома переиграла «Байер» со счетом 2:1. Гол гостей на счету Пападопулоса, а в составе «Барселоны» отличились Серхи Роберто и Луис Суарес, забившие свои голы в течение двух минут.

Еще одна встреча в этой группе завершилась победой БАТЭ. В родных стенах белорусы трижды забили «Роме» еще в первом тайме. Римляне на это ответили двумя голами во второй половине.

Лига чемпионов. Группа E. 2-й тур

Барселона (Испания) – Байер (Германия) – 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: Пападопулос, 20; 1:1 – Роберто, 81; 2:1 Суарес, 83

БАТЭ (Беларусь) – Рома (Италия) – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Стасевич, 8; 2:0 – Младенович, 12; 3:0 – Младенович, 31; 3:1 – Жервиньо, 66; 3:2 – Торосидис, 82.

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