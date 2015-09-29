«Маккаби» – «Динамо» Киев. Смотреть онлайн

«Маккаби« будет принимать на своем поле во втором туре группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо«. Настроение коллектива из Тель-Авива вряд ли можно назвать радужным после поражения в предыдущей встрече с «Челси» (0:4). Именно по этой причине киевлянам придется тяжело.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео», и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.