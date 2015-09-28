Капелло может сменить Аллегри в «Ювентусе»

Следующим тренером "Ювентуса" может стать бывший наставник сборной России Фабио Капелло, который уже руководил туринским клубом с 2004 по 2006 год. В этот период команда дважды выиграла скудетто.

Решение о возможном увольнении нынешнего наставника "старой синьоры" Массимилиано Аллегри может быть принято по итогам ближайших двух матчей. Известно, что кроме Капелло рассматриваются также кандидатуры Марчелло Липпи, Вальтера Маццари и Юргена Клоппа.

Напомним, что после шести туров серии А "Ювентус" в турнирной таблице расположился на 15-м месте, имея в своем активе пять очков.