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    Абонентская плата телеканала «Наш Футбол» не изменится

    Генеральный директор «НТВ-Плюс» Александр Вронский прокомментировал заключение трехлетнего контракта с РФПЛ и поделился, что абонентская плата канала «Наш Футбол» на претерпит изменений. Сейчас ежемесячная стоимость подписки составляет 219 рублей.

    «Мы рассчитываем получить большие доходы от продажи «Нашего Футбола» за рубежом. Благодаря уровню этого канала мы сможем продать его другим странам. В дальнейшем мы будем только развивать и улучшать футбольный продукт.

    Кроме фиксированной суммы у нас предусмотрено распределение доходов в процентом соотношении 40 на 60 в пользу РФПЛ. То есть если доходы превысят определенный уровень, то они будут таким образом перераспределятся. Абонентская плата канала «Наш Футбол» не изменится», – рассказал Вронский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2015 12:10
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