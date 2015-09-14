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    • Президент ФФУ: «У нас есть боьшая проблема с тотализатором»

    Президент ФФУ: «У нас есть боьшая проблема с тотализатором»

    Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко признал существование проблемы со ставками на уровне матчей молодежного первенства. Он считает, что с тотализатором необходимо бороться на законодательном уровне.

    «У нас есть большая проблема с тотализатором. Нам грозит тотальное насаждение агентов по ставкам, которые находятся в U-19 и U-21. Никогда в жизни азиатский рынок ставок, который имеет оборот в 80 миллиардов долларов в неделю, не обращал внимания на Украину. С этим можно бороться только одним способом: жестко принять закон, который за моим авторством будет поставлен на голосование в первом чтении в Верховной Раде. Уверен, что мы его примем. Если нам удастся сломить сопротивление лоббистов азиатского мнения, и закон удастся принять, мы дадим сигнал азиатскому рынку, что с Украиной дела плохи. Мы привлекли европейских экспертов, которые имеют опыт борьбы с этим явлением, а также Интерпол. Здесь не Африка, что можно убивать футбол! Еще три года, и мы потеряем интерес к спортивным состязаниям.

    Кто из президентов ФФУ поднимал этот вопрос на законодательном уровне? Кто поднимал эту тему, чтобы привезти сюда Баракку, который по 60 человек в Италии арестовывал во время матчей. Давайте сделаем так, чтобы мы дали сигнал парламентариям, которые в короткие сроки должны принять закон в первом и втором чтении, и общественности».

    Источник: Footboom

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    14.09.2015 12:06
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