Аленичев: «Молодежь похвалишь, и они начнут деградировать»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что обратил внимание на группу игроков «Спартака-2». В частности, наставник высказался о возможном переводе в основную команду нападающего Владимира Обухова, который сегодня принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Волгой» (1:0).

«В «Спартаке-2» мне понравилась группа игроков, которых я не хотел бы называть, потому что молодежи скажешь, и они начнут деградировать. Я знаю, что у Обухова скоро свадьба, сейчас таким красивейшим голом он сделал себе подарок. Володя после травмы восстанавливается, я слежу за ним очень давно, если он продолжит играть так, то скоро он будет тренироваться с основной», - говорит Аленичев.

Также специалист прокомментировал будущую игру «Спартака» в 1/16 Кубка России с той же «Волгой».

«В Кубке против «Волги» наш ждет тяжелая игра, я на 100% уверен, что «Волга» будет играть на контратаках с массивной обороной».