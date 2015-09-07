Милевский: «Слухи о «Рухе» возникли из-за того, что там играет мой «кент» Алиев»

Экс-форвард "Хайдука" Артем Милевский прокомментировал слухи относительно продолжения своей карьеры. Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что нападающий может оказаться в составе любительского клуба "Рух" из Винников Львовской области.

"Не хочу об этом "Рухе" говорить. Просто из-за того, что там играет мой "кент" Саша Алиев, люди начали придумывать истории, шутить над этим. Мне не смешно. Никто не собирается ни в какой "Рух", ни в какие Винники. Все вопросы к моему менеджменту.

Я не против вернуться в Украину, и мне звонили с конкретным предложением клубы Премьер-лиги. Но скажем так, эти "звонки" меня не устроили. Если поступит предложение от хорошего клуба, готов рассматривать", - заявил Милевский.