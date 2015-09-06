Денис Черышев: «Роналду — лучший футболист мира»

Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев рассказал о том, как отнесся к тому, что не вышел на поле в прошедшем матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Швеции.

«Думаю, тренер не должен объяснять почему не выпустил меня на поле. Мы выиграли – это самое главное. Команда должна быть довольна, - сказал Черышев в эфире ТК «Россия 2». - В футболе бывает много всякого. Я понимаю, что не получаю игровую практику в "Реале". Мадридцы решил меня никуда не отпускать.Криштиану Роналду? Он лучший футболист мира. Стараюсь научиться максимуму вещей у него».

Напомним, в итоге россияне переиграли сборную Швеции со счетом 1:0.