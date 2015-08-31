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Ходжаниязов продолжит карьеру в Дании

31 августа 2015, 20:16
6

Защитник молодежной сборной России Джамал Ходжаниязов продолжит карьеру в чемпионате Дании. Игрок подписал контракт с клубом "Орхус". По условиям соглашения между клубами "Зенит" получит приоритетную возможность выкупа игрока в течение двух ближайших лет.

Ходжаниязов - воспитанник Академии имени Коноплева, Присоединился к сине-бело-голубым в 2012 году, а летом 2013 дебютировал в основном составе в матче против "Кубани". В общей сложности Джамал провел в команде четыре матча. В 2014 на правах аренды выступал за пермский "Амкар".

В составе сборной страны U-17 игрок становился чемпионом Европы, вместе с командой U-19 завоевал серебряные медали Евро-2015.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия Орхус Ходжаниязов Джамалдин
Комментарии (6)
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Viktor26
1441041831
Непонятно чем занимаеться Зенит, всю перспективную молодёжь распродаёт.
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Аланский патриот
1441043481
Ну и правильно в Дании намного лучше чем в России. Может гражданство даже получит и будет играть за сборную Дании)
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kkomov
1441048719
печально все это
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AZ-76
1441049199
<"Зенит" получит приоритетную возможность выкупа игрока в течение двух ближайших лет.> - об о всём. А то Дания, судьба Джамала и прочий бред... Бабло рулит.
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