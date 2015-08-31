Ходжаниязов продолжит карьеру в Дании

Защитник молодежной сборной России Джамал Ходжаниязов продолжит карьеру в чемпионате Дании. Игрок подписал контракт с клубом "Орхус". По условиям соглашения между клубами "Зенит" получит приоритетную возможность выкупа игрока в течение двух ближайших лет.

Ходжаниязов - воспитанник Академии имени Коноплева, Присоединился к сине-бело-голубым в 2012 году, а летом 2013 дебютировал в основном составе в матче против "Кубани". В общей сложности Джамал провел в команде четыре матча. В 2014 на правах аренды выступал за пермский "Амкар".

В составе сборной страны U-17 игрок становился чемпионом Европы, вместе с командой U-19 завоевал серебряные медали Евро-2015.