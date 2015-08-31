Юран: «В матче со шведами в центре поля должны играть Дзагоев и Денисов»

Бывший футболист сборной России Сергей Юран поделился мнением, кто должен сыграть в полузащите российской сборной в матче квалификации Евро-2016 против шведов.

– Давайте поговорим об опорной зоне. Вам не кажется, что в этом сезоне Глушаков многовато ошибается?

– Не хочется критиковать спартаковца. Отвечу так. Роль классического опорника в поединке со шведами должен исполнять не Глушаков, а Денисов. Игорь потихоньку выходит на свой прежний уровень. Кобелев в него верит – это самое главное.

– Многие критикуют Широкова после матча с “Анжи”. Однако Роман выдал несколько обостряющих передач. Какое впечатление он на вас производит в этом сезоне?

– К сожалению, Широков играет не на своем привычном уровне. Возраст сказывается. Роману сложно выполнять большой объем работы, хотя он по-прежнему способен выдавать обостряющие передачи. Но в матче с шведами на этой позиции должен выйти более мобильный футболист.

– Неужели предлагаете Широкова оставить в запасе?

– Это всего лишь мое предположение.

– Тогда кто вместо него?

– Дзагоев. Вспомните победный гол в ворота “Спортинга”. Какую великолепную передачу отдал Алан! Армеец явно повзрослел в психологическом плане, берет на себя роль лидера на поле. Вот и в поединке против “Кубани” он разогнал голевую контратаку.

– Кто тогда должен составить компанию Дзагоеву и Денисову в центре поля?

– Исполнитель, который может отрабатывать в атаке и в обороне. Скорее всего, Шатов. Несмотря на неожиданное поражение от “Крыльев”, Олег, кстати, оставил неплохое впечатление. Вообще в этом сезоне зенитовец выглядит солидно. Пашет на поле, игровик. Так что моя версия треугольника в центре поля такова: Денисов – Шатов – Дзагоев.