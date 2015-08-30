Лига 1. «Сент-Этьен» в большинстве обыграл «Бастию»

«Сент-Этьен» на своем поле обыграл «Бастию» со счетом 2:1 в рамках 3-го тура Лиги 1. Побендный гол в составе «зеленых» провел Валентин Эйссерик во втором тайме.

Отметим, «Бастия» уже на четвертой минуте встречи осталась в меньшинстве – с поля был удален Александр Жику. Заканчивали матч гости вдевятером – в середине второй половины красную карточку получил Франсуа Камано.

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур.

Сент-Этьен – Бастия 2:1 (1:1, 1:0)

Голы:1:0 – 20 Перрен, 1:1 – 41 Даник, 2:1 – 62 Эйссерик.