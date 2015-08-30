Жезуш: «В обеих играх с ЦСКА нас засуживали»

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш в очередной раз обратился к теме судейства в матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ЦСКА (2:1, 1:3).



«Это была большая несправедливость по отношению к „Спортингу“. Президент клуба того же мнения. Все понимают, за счeт чего ЦСКА выбил нас из Лиги чемпионов. В обеих играх нас явно засуживали. Если мы изучим оба матча, кто найдeт ошибку в пользу ЦСКА? Любой. В их ворота не назначили два пенальти в Лиссабоне, а в Москве не засчитали наш чистый мяч. Даже слепой видит это! Так что недовольство президента вполне объяснимо», — сказал Жезуш.