Видеотрансляция матча «Рома» – «Ювентус» – на «Бомбардире»

Поражение в Риме может отправить «Ювентус» на самые нижние этажи турнирной таблицы. Туринцы проиграли встречу первого тура на своем поле против «Удинезе», при этом по игре выглядели крайне неубедительно. Как показал матч, Массимилиано Аллегри не удается компенсировать потери Артуро Видаля, Карлоса Тевеса и Андреа Пирло. Наверняка, в начале сезона мы еще не увидим той мощной команды, которая не имела конкурентов в Италии на протяжении последних лет.
У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рома» – «Ювентус». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 19:00!