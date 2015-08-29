Дортмундская «Боруссия» предложила 20 миллионов евро за Ярмоленко

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в дортмундской «Борусии».

Сообщается, что немецкий клуб очень заинтересован в игроке и сделал трансферное предложение в размере суммы отступных, прописанной в контракте игрока, и составяющей 20 миллионов евро. Ожидается, что 25-летний хавбек перейдет в новый клуб до понедельника включительно, если стороны согласуют все условия сделки.

Напомним, ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Ярмоленко не будет продан, так как еще пригодится команде в Лиге чемпионов.